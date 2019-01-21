Додон не будет участвовать в парламентских выборах, но окажет всецелую поддержку ПСРМ

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Об этом президент страны заявил в рамках специального обращения к гражданам Молдовы.

Глава государства подчеркнул, что молдавский народ избрал его в качестве президента страны, и он обязан достойно исполнить свой долг перед ними, не отдаляясь и не отвлекаясь от своей должности.

– В связи с этим хочу ответственно заявить, что принял решение не участвовать в парламентских выборах в качестве кандидата в депутаты, а сконцентрировать своё внимание и внимание администрации президента на проведении активной внутри- и внешнеполитической деятельности по решению вопросов стратегического развития страны. Я не буду участвовать в парламентской кампании и не буду претендовать на должность депутата. Но все это время моя моральная и политическая поддержка будет на стороне команды и партии, которая меня выдвинула на президентских выборах 2016 года и поддерживала в течение последних 2 лет все президентские инициативы – это Партия социалистов Республики Молдова. Это единственная партия, которая способна самостоятельно сменить власть в стране и править грамотно и ответственно в Республике Молдова, – сказал он.

Глава государства также отметил, что “перемены к лучшему возможны, а для этого мы должны выйти все на выборы 24 февраля и проголосовать мудро и в то же время смело, не боясь никого и ничего, во имя нашей общей Родины – Республики Молдова!”.

– Призываю граждан верить в силу своего волеизьявления. На этих парламентских выборах мы вместе можем осуществить смену власти в стране, а вместе с этим, вытащить Молдову из политической трясины, избавить людей от страха и от безнадежности. Желаю всем кандидатам в депутаты парламента и политическим конкурентам с достоинством и уважением друг к другу пройти эту избирательную кампанию во имя процветания и развития нашей страны, – подытожил он.