Додон назвал три аргумента, почему он решил не участвовать в парламентских выборах

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Вчера Игорь Додон объявил, что не будет участвовать в очередных парламентских выборах в качестве кандидата в депутаты в парламент Молдовы. В рамках специального выпуска на телеканале НТВ Молдова глава государства подробно объяснил причины такого решения.

– Первый и самый важный аргумент – это то, что люди доверили мне мандат президента, и я считаю, что я должен это доверие дальше оправдывать и заниматься повесткой дня президента. Второй аргумент – это то, что президент, будучи кандидатом в депутаты, не смог бы выполнять все функции президента, особенно в том, что касается внешней повестки дня. В 2015 году парламентское большинство, которое было до сих пор у власти, поменяло закон и теперь кандидат в депутаты не имеет права встречаться с зарубежными политиками. Я считаю, что это большая глупость, и что это было сделано против нас, но нарушать закон мы не намерены, – сказал Додон.

Третий и очень важный аргумент – роль президента в предэлекторальный период и в период после выборов. Глава государства должен быть “над схваткой”, считает Игорь Додон.

– Не исключено, что если не будет сформировано какое-то парламентское большинство, нужно будет распускать парламент и идти на досрочные парламентские выборы. Поэтому и в этой ситуации президент не должен быть вовлеченным во все эти процессы. В то же время, я неоднократно об этом говорил, что я, конечно же, буду поддерживать Партию социалистов. Эта партия выдвигала меня на должность президента, это мои коллеги, моя команда, мы создавали эту команду, и я уверен, что только Партия социалистов может сейчас взять парламентское большинство, – добавил президент.

В заключение глава государства выразил мнение, что его неучастие в предвыборной кампании даст еще больше плюсов для ПСРМ, поскольку он сам сможет и проводить встречи за рубежом, и участвовать в любой телевизионной передаче и разъяснять гражданам ситуацию, что было бы запрещено, если бы он стал кандидатом.