Додон назвал приоритеты деятельности нового правительства

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Администрация президента выступает за формирование профессионального технократического правительства, которое сосредоточится на выполнении всех обязательств по отношению к внешним партнерам, продолжит имплементацию Соглашения об ассоциации с ЕС, сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и другими международными организациями, проведение взвешенной внешней политики между Западом и Востоком. Об этом на своей странице в соцсети написал глава государства.

По его словам, внутренняя повестка нового правительства сосредоточится на реализации и имплементации начатых реформ, включая следующие приоритеты:

В первую очередь, речь идет о реализации реформы юстиции и назначении нового Генерального прокурора, независимого и неподкупного, в соответствии с действующим законодательством. В этой части будут соблюдены все рекомендации внешних партнеров и экспертов Венецианской комиссии. В социальной сфере будет сделан упор на поддержке президентских инициатив по индексации пенсии, повышению зарплат, поддержке социально уязвимых слоев населения. В области экономического развития повестка нового правительства предусматривает эффективную налоговую реформу, борьбу с контрабандными и коррупционными схемами, привлечение масштабных инвестиций в крупные инфраструктурные проекты, поддержку важных секторов, таких как туризм, информационные технологии, развитие сектора услуг и т.д.

Напомним, сегодня парламент рассматривает вопрос о выражении вотума доверия правительству Иона Кику. Его кандидатуру вчера выдвинул глава государства после того, как констатировал, что нет шансов на создание нового парламентского большинства.