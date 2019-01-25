Додон назвал дату встречи с Путиным и раскрыл детали предстоящего визита в РФ

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В ходе рабочего визита главы государства в Российскую Федерацию будет озвучено окончательное решение российского правительства, которое будет принято по просьбе Игоря Додона для выхода из ситуации с транзитом молдавских товаров через территорию Украины. Об этом глава государства рассказал в рамках программы “Acces direct” на телеканале “НТВ Молдова”.

По словам Додона, его встреча с президентом России Владимиром Путиным намечена на 30 января. Главы государств обсудят различные вопросы, в том числе проблему транзита молдавских товаров через территорию Украины. Кроме того, у молдавского лидера состоятся встречи и с представителями российского правительства по этому же вопросу. Глава государства уверен: благоприятное для молдавских производителей решение обязательно будет принято.

– Я знаю, что Правительство РФ уже нашло решение, его огласят в ходе моего рабочего визита на следующей неделе. 30 января состоится встреча с Путиным, будут встречи и с представителями правительства, и мы найдем самое верное решение. Я предложил свой вариант, как мы видим выход из сложившейся ситуации, и я твердо уверен, что будут созданы необходимые условия для того, чтобы молдавские товары без налогов транзитом через Украину поступали на российский рынок, – сказал Додон.

Молдавский президент приглашен также 31 января на мероприятие в Кремле. Состоится у него и встреча с патриархом Кириллом. Игорь Додон уверен в положительном исходе предстоящей поездки.

– Логично, что когда появляются такие проблемы с транзитом и экспортом, правительство должно не заниматься предвыборной кампанией, а сесть на поезд, самолет, машину и ехать решать проблему. Так должно поступать правительство. А не гоняться за голосами, выборами. Если правительство не делает этого, это должен делать президент. И мы решим вопрос, – подытожил он.