Додон назвал 5 основных направлений деятельности руководства страны

Повестка приоритетных реформ и основные задачи, которые предстоит решить власти, включают минимум пять основных направлений, считает Игорь Додон. Президент перечислил их в рамках выступления на торжественном приеме по случаю Дня независимости.

Ниже приводим их от первого лица.

1. Реформа юстиции

Мне приятно отметить, что за этот период, в том числе при поддержке партнеров по развитию, мы добились существенного прогресса в разработке и координации концепции реформы юстиции. В правительстве существует общая позиция в отношении большинства элементов реформы, в том числе в отношении Высшего совета магистратуры, Высшего совета прокуратуры, Антикоррупционной прокуратуры и других профильных учреждений. Мы все осознаем и поддерживаем идею оценки состава судей и прокуроров на основе критериев профессионализма и добросовестности комиссиями, в состав которых также войдут выдающиеся деятели правосудия, в том числе из-за рубежа. Уже в ближайшие дни мы вместе с председателем парламента и премьер-министром представим общественности основные элементы концепции реформы юстиции, после чего организуем широкие публичные консультации.

2. Права человека, борьба с коррупцией и государственные институты на службе граждан

О реальной, а не декларативной независимости государства можно говорить лишь при соблюдении прав человека, в том числе избирательных, при наличии справедливого правосудия, достойной жизни и т. д. Эти цели могут быть достигнуты только в том случае, если нам удастся укрепить демократические институты, обеспечить подлинное и эффективное разделение властей в государстве, гарантировать независимость средств массовой информации, бороться с ограничением права на свободное выражение мнений и доступа к информации, вернуть государственные институты на службу гражданину, повысить степень ответственности государственных служащих по отношению к гражданам и стране.

3. Экономическое развитие и повышение социальной справедливости

Экономические проблемы, низкий уровень жизни большинства граждан страны должны стать основным приоритетом правительства. Нам нужна политика стимулирования экономического роста, а поддержка партнеров по развитию и связанные с этим условия никоим образом не должны наносить ущерба деловой среде и инвестиционному климату. Сегодня в условиях жесткой конкуренции за инвестиции и трудовые ресурсы правительства стран больше не могут ограничиваться декларациями вроде «Мы открыты для инвестиций». Вы должны быть активными, умными и смелыми, чтобы инвестировать. Необходимо уделить особое внимание проблеме рабочей силы и депопуляции страны в целом. В то же время у нас есть человеческая и христианская обязанность повысить степень социальной защиты населения страны, особенно наиболее уязвимых категорий граждан.

4. Укрепление нейтралитета и реинтеграция страны

Конституция предусматривает статус нейтралитета Республики Молдова. Крайне важно уважать этот принцип, который во многом зависит от успеха в решении приднестровской проблемы, реинтеграции страны и обеспечении межнационального мира и согласия.

5. Проведение взвешенной внешней политики

Очень важно вернуться к продвижению взвешенной внешней политики, без каких-либо перегибов и заведомо недружественных действий по отношению к некоторым странам или традиционным партнерам. Молдова нуждается в поддержке основных мировых держав, чтобы решить свои важнейшие внутренние проблемы. Мы пользуемся существующим согласием внешних партнеров касательно нынешней власти в Кишиневе и видим в этом хорошую возможность воспользоваться данной помощью. С этой целью я верну в свою повестку дня ранее объявленную инициативу по т.н. «Большому пакету для Молдовы».