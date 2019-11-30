Додон назвал 4 задачи для развития сельского хозяйства в Молдове (ФОТО)

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По случаю прошедшего 24 ноября Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Игорь Додон принял сегодня участие в церемонии, прошедшей в столичном Дворце Республики в честь этого праздника.

В мероприятии участвовали сотни специалистов в этих областях, а также работники агропромышленного сектора. Президент выразил им свое уважение и дал высокую оценку их каждодневному труду в любую погоду, порой с риском материальных потерь. Благодаря их ответственности, старанию и усердной работе им удается обеспечить из года в год продовольственную безопасность страны и функционирование всего национального агропромышленного сектора, отметил он.

– Я выделил четыре основные задачи, выполнение которых помогло бы обеспечить существенное развитие сельского хозяйства в нашей стране. 1. Государству следует, используя имеющиеся инструменты, способствовать консолидации сельхозугодий, в том числе через механизм субсидий и внесение необходимых изменений в законодательство. Есть положительный опыт других государств в этой сфере, и можно его заимствовать на благо отрасли. И мы ни в коем случае не можем допустить передачи нашей земли в собственность иностранным гражданам. 2. Использование современных технологий, которые позволят получить те же объемы продукции, но на меньшей площади, повысить эффективность производственного процесса и улучшить качество продукции. 3. Экспорт продукции с увеличенной добавленной стоимостью. Нам нужно экспортировать не только сырье: виноград, семена подсолнечника и т.д., – но и конечный продукт с увеличенной добавленной стоимостью, как-то: соки, консервы и т.д. В этой части государство должно предложить решения аграрным производителям. 4. Диверсификация рынков сбыта. Государство должно обеспечить не только нахождение новых рынков сбыта, но и сохранение традиционных, а также реализацию потенциала внутреннего рынка.

При выполнении перечисленных задач мы сможем говорить о другом уровне развития сельского хозяйства, – подчеркнул президент.

Он также добавил, что молдавская земля – самое большое богатство, которым мы располагаем и которое обязаны использовать с максимальной пользой.