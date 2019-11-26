Додон навестил с подарками многодетные семьи и супругов-долгожителей (ФОТО, ВИДЕО)

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В ходе поездки в Кагул Игорь Додон поздравил супругов-долгожителей Александра и Раису Николаицэ, которые недавно отметили 60 лет совместной жизни. За шесть десятков лет пара вырастила двоих детей, которые вместе с тремя внуками оказывают всю необходимую помощь.

Глава пожелал им здоровья, долгих лет и много радости.

Затем президент навестил в Кагуле семью Быстровых, которая растит семерых детей в возрасте от трех до 15 лет, в том числе двух восьмилетних близнецов. Игорь Додон подарил им книги и игрушки, помог с продуктами питания и бытовой химией.

В продолжение поездки он навестил семью Сергея и Елены Гырнец в селе Рошу. Супруги с трудом решают свои каждодневные проблемы. При этом Елена не трудоустроена, поскольку три месяца назад стала мамой в пятый раз Другие четверо детей – это три школьника и один воспитанник детского сада. Только глава семьи приносит деньги в дом, работая на Кагульском хлебокомбинате, но его заработка не хватает на содержание семьи, которой предстоит еще и возвращать кредит, взятый на покупку жилья.

От Благотворительного фонда первой леди «Din suflet» оказал им финансовую помощь, подарил детское питание, холодильник и другие нужные вещи.