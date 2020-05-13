Додон навестил с подарками многодетную семью и посетил фермерское хозяйство (ФОТО)

Додон навестил с подарками многодетную семью и посетил фермерское хозяйство (ФОТО)

В завершение рабочей поездки по Чимишлийскому району Игорь Додон навестил многодетную семью Михаила и Натальи Калестру. У них два мальчика и две девочки в возрасте от восьми месяцев до 14 лет.

Глава семьи работает в местном отделении коммерческого банка. Президент вручил детям подарки, пожелал семье здоровья, радости и благополучия.

Финальным пунктом повестки дня стало посещение фермерского хозяйства Valea Viilor под руководством Николая Чобану в селе Валя Пержей. Это крупное успешное хозяйство занимается выращиванием винограда на площади 140 гектаров, сливы на площади 20 гектаров, пшеницы на 450 гектарах, а также 360 гектаров подсолнечника и 260 гектаров кукурузы.

Глава государства приветствовал высокие результаты крестьянского хозяйства в непростых климатических и экономических условиях и подтвердил готовность руководства страны оказывать посильную помощь аграрному сектору национальной экономики.

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