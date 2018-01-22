Додон: НАТО – это война, а я не хочу, чтобы молдавский народ был пушечным мясом

В интервью телеканалу “НТВ” глава государства заявил, что нейтралитет страны – один из принципов, который не подлежит обсуждению.

– НАТО это война. А я не хочу, чтобы молдавский народ был пушечным мясом для каких-то геополитических игр и баталий. Мне это не нужно. Мы нейтральная страна, и на основании нейтралитета мы должны объединить страну, – отметил он.

Так же, как нейтралитет, не подлежат обсуждению государственность страны, молдавский язык и история Молдовы. “Никакого объединения с Румынией мы не допустим”, – отметил президент. В числе приоритетов Игоря Додона – сохранить православную веру и восстановить стратегическое партнерство с Россией, так как это залог сохранения и укрепления молдавской государственности, подчеркнул глава государства, отметив, что этих принципов придерживаются подавляющее большинство граждан нашей страны.

– Я от этих принципов никогда не откажусь, вне зависимости от того, что скажут Москва, Брюссель или Вашингтон. Всегда будут отстаивать их и дальше, – подытожил президент.