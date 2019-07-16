Додон: Наши партнеры должны понять, что консенсус, к которому мы пришли, значит гораздо больше, чем та или иная должность (ВИДЕО)

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Сложившаяся внутри Молдовы политическая конструкция, созданная путем консенсуса, может стать основой для внешнего консенсуса, в том числе и для решения приднестровской проблемы. Однако для этого все составные части коалиции должны понимать, что на них возложена очень важная миссия, и для этого необходимо делать совместные шаги навстречу друг другу.

Об этом президент Молдовы Игорь Додон заявил в рамках программы “Полюс” на телеканале Accent TV.

– Это от нас зависит. Я очень надеюсь, что эту передачу посмотрят наши партнеры по коалиции. Они должны понять, что это партнерство намного больше, чем одна должность в ЦИК или должность замминистра или директора предприятия. Это консенсус может стать решением для многих проблем в Молдове, – сказал он.