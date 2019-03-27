Додон: Наши культурные корни тянутся и с Востока, и с Запада, а наш долг – достойно использовать этот потенциал (ФОТО)

Додон: Наши культурные корни тянутся и с Востока, и с Запада, а наш долг – достойно использовать этот потенциал (ФОТО)

Сегодня глава государства принял в своей администрации известного скульптора, народного артиста, заслуженного деятеля искусств, академика, доктора наук Юрия Канашина. Он преподнес Игорю Додону в дар бронзовый бюст Антиоха Кантемира, великого русского писателя и дипломата.

Скульптура являет собой истинное произведение искусства из высококачественного материала. Президент поблагодарил выдающегося скульптора Канашина и отметил, что его детище будет выставлено на обозрение в здании администрации президента, чтобы им могли восхититься все посетители.

– Наши культурные корни тянутся и с Востока, и с Запада, а наш долг – достойно использовать этот потенциал, – подытожил Игорь Додон. 

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