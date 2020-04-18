Додон: Наши ангелы в белых халатах справляются с пандемией несмотря на все трудности (ВИДЕО)

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С первого подтвержденного случая коронавируса в Молдове прошло уже более месяца. Всё это время всё руководство страны, медицинские работники, полицейские, военные, каждый из нас делают всё для того, чтобы пройти через этот кризис с меньшими потерями. Об этом на брифинге для прессы заявил президент Игорь Додон.

– За это время было взято свыше 11 тысяч анализов. Коронавирус выявили у 2282 граждан Республики Молдова. К сожалению, 57 летальных исходов. Хочу в связи с этим выразить соболезнования близким погибших. Но есть и хорошие новости – почти 400 человек вылечились. Это значит, что ангелы в белых халатах справляются, несмотря на все трудности, с этой пандемией. Хочу поблагодарить всех, кто находится на первой линии, – сказал Игорь Додон.

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