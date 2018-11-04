Додон: Наша задача – создавать все условия для развития винодельческой отрасли (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон принял участие в Фестивале вина «Gagauz şarap yortusu», который ежегодно проводится в Гагаузии, начиная с 2007 года.

В этом красивом народном празднике участвуют виноделы Гагаузии и других регионов Молдовы. В нынешнем году на Фестиваль вина прибыли многочисленные гости из России, Турции, Румынии, Украины и других стран, а также представители дипломатического корпуса РМ. Вместе с гостями глава государства насладился вкусом отличного гагаузского вина, отведал блюда национальной кухни, посмотрели музыкальные и танцевальные номера местных художественных коллективов и наградил лучших виноделов региона.

– Считаю, что такие мероприятия играют важную роль в сохранении и продвижении народных традиций жителей Гагаузии и Молдовы в целом, а также имиджа нашей страны за рубежом. Благодаря винодельческой отрасли развивается молдавская экономика. Наши вина знают и предпочитают во многих странах. Наша задача – создавать все условия для развития этой отрасли, сохранения традиционных рынков для экспорта молдавского вина, а также открывать новые. Мы это делаем и будем делать для будущего нашей страны, – отметил Игорь Додон.

Напомним, что на днях, в рамках встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным была достигнута важная договоренность в отношении молдавских производителей винодельческой продукции. Так, с 1 января 2019 года будут сняты таможенные пошлины на поставки молдавского вина на российский рынок, что, как считает президент, позволит в разы увеличить объёмы продаж в эту страну.