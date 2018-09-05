Додон: Наша задача – получить большинство голосов по партийным спискам и победить в большинстве округов

Глава государства рассматривает возможность участия в предстоящих парламентских выборах по спискам Партии социалистов Республики Молдова, так как поддерживает деятельность этого формирования и желает его победы. Об этом глава государства заявил по итогам заседания Республиканского совета ПСРМ, на которое был приглашен.

Игорь Додон напомнил, что ПСРМ является единственной пропрезидентской партией.

– Президент не может эффективно реализовывать все свои полномочия, если у него нет поддержки парламентского большинства. В 2016 году граждане поддержали меня, но мои оппоненты, которые 9 лет грабят и уничтожают страну, лишили меня всех полномочий. Если вы хотите убрать всех, кто был у власти – мы должны быть единой командой. Наша задача – добиться большинство голосов граждан по партийным спискам и победить в большинстве избирательных округов как в стране, так и за рубежом, – сказал он.

Додон также отметил, что, начиная с этой субботы, в каждом районном центре начнутся массовые акции, в рамках которых вместе с коллегами по территории будут избраны кандидаты ПСРМ по одномандатным округам. До середины октября эта работа будет проделана во всех городах страны, заверил он.

– В конце октября – начале ноября мы массово увидимся в центре Кишинева, после чего пойдем и выиграем на парламентских выборах, – заключил он.

Напомним, что с сегодняшнего дня социалисты вступают в активную предэлекторальную кампанию по подготовке к парламентским выборам.