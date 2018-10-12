Додон: Наша основная стратегия – стать площадкой для переговоров между Западом и Востоком

Президент Молдовы Игорь Додон выступил на 18-м саммите Международной организации франкофонии, который проходит в Ереване, отмечающем в эти дни две тысячи восемьсот лет со дня основания. В своем выступлении глава молдавского государства подчеркнул важную роль сотрудничества Республики Молдова со странами Франкофонии в процессе модернизации нашей страны и выразил уверенность в том, что участие Молдовы в мероприятиях Франкофонии служат подтверждением правильности выстраивания взвешенной внешней политики между Западом и Востоком.

– Для Республики Молдова и для меня лично, как для франкоговорящего человека, принадлежность к великой всемирной семье франкоязычных стран во имя развития наших культур и национальных традиций является предметом особой гордости. Республика Молдова – это традиционно франкоговорящая страна и общество. Даже в советское время французский язык был первым иностранным языком, изучавшимся в молдавских школах. А сегодня французский остается в Молдове иностранным языком номер один. В нашей стране франкофония динамично развивается, являясь неотъемлемой частью молдавского общества. Кроме того, она содействует продвижению модернизации и устойчивого развития, укреплению правового государства, реализации основных прав и свобод, языкового и культурного разнообразия и других общечеловеческих ценностей, – отметил президент.

Игорь Додон выразил уверенность в том, что именно благодаря плодотворному сотрудничеству с Международной организацией франкофонии в Кишиневе имели место различные мероприятия, в том числе 26-е заседание Европейской региональной ассамблеи при Парламентской ассамблее франкофонии, Конференция «Академическая дипломатия», 8-я Конференция ассоциации Конституционных судов стран франкофонии и другие. Глава государства подтвердил интерес нашей страны к продолжению активного участия в программах Международной организации франкофонии и к обмену опытом со странами-членами в области образования, науки, культуры, экономики, окружающей среды и информационных технологий.

– Молдавское общество уникально своим двуязычием и даже трёхъязычием, поскольку большинство наших граждан одинаково владеют государственным молдавским языком, русским, французским или английским языком. Самое большое богатство нашей страны – это ее народ, и именно наши коммуникативные качества и культурные традиции, а также наша сложная история делают Молдову страной-мостом, страной для диалога между цивилизациями. Это означает, что мы можем и хотим стать площадкой для переговоров между Западом и Востоком. Это наша основная стратегия – мы хотим дружить как с Европой и Соединенными Штатами Америки, так и с Россией и другими странами постсоветского пространства. Я абсолютно убежден в том, что эту идею поддерживают и наши зарубежные партнеры, – добавил он.

Игорь Додон подчеркнул, что, без сомнения, у Молдовы есть свои национальные интересы, которые диктуют необходимость выстраивания такой же взвешенной внешнеэкономической политики. Для нашей страны сотрудничество в рамках различных интеграционных проектов – это большое благо, уверен он.

– У нас есть соглашения о свободной торговле с Европейским союзом, странами СНГ, а также с Турцией и другими странами. Это позволяет нам развивать экономику, не вовлекаясь ни в какие геополитические игры одних против других. Мы стремимся к общей Европе от Лиссабона до Владивостока. Это важнейший для нас проект будущего, – сказал глава государства.

В заключение Игорь Додон отметил, что Молдова поддерживает инициативу «Свободны вместе» и создание Сети франкофонии по предотвращению радикализма и экстремизма, которые могут привести к терроризму, а также продвижение диалога культур и уважение к культурному разнообразию, которые особенно важны при воспитании молодого поколения.

– Я вновь подтверждаю приверженность Республики Молдова Международной организации франкофонии и выражаю стремление активизировать сотрудничество со всеми странами-членами и наблюдателями, чтобы противостоять вызовам, с которыми мы сталкиваемся, – подытожил он.