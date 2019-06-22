Додон: Наш священный долг – сохранить мир на нашей любимой Родине!

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Сегодня в Молдове, как и во многих странах бывшего Советского Союза, отмечают День памяти и скорби. В этот день, в 1941 году, началась самая страшная война в истории человечества – Великая Отечественная.

На полях сражений погибли наши деды и прадеды. Ожесточенная битва унесла жизни более 70 миллионов людей, но основной удар принял на себя советский народ, который понес самые большие потери – почти 27 миллионов человеческих жизней, отметил на своей странице в соцсети президент Игорь Додон.

– Мы должны помнить о том, что произошло, и никогда не допустить повторения этих событий. Наш священный долг – сохранить мир на нашей любимой Родине. Никто не забыт, ничто не забыто! – подчеркнул он.