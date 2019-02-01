Додон: Наш народ навсегда сохранит единство с Русской Православной Церковью и не допустит насаждения антисемейной идеологии (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон принял участие в Tоржественном Акте, посвящённом 10-летию Поместного Собора Русской Православной Церкви и 10-летию интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На мероприятии, наряду с главой нашего государства, присутствовали также Президент Российской Федерации Владимир Путин, представители высшего руководства Российской Федерации, иерархи и духовенство Русской Православной Церкви, многочисленные зарубежные гости. Церемония состоялось в Государственном Кремлёвском Дворце.

От имени всего молдавского народа Игорь Додон сердечно поздравил Святейшего Патриарха Кирилла с 10-летием вступления на Первосвятительский престол Патриарха Московского и всея Руси. Он поблагодарил священнослужителя за его труды во благо единства нашей Церкви и всех православных народов, и в первую очередь за заботу о Православной Церкви Молдовы, являющейся неотъемлемой частью Русской Православной Церкви. Глава государства также отметил вклад Предстоятеля в празднование 200-летия Молдавской митрополии и в канонизацию нашего великого святителя, митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони.

– Как Президент Республики Молдова, выразил Его Святейшеству особую благодарность за поддержку проведения в прошлом году в нашей стране Всемирного Конгресса Семей, который прошёл под патронатом главы государства. Напомнил, что своим указом я объявил наступивший 2019 год Годом семьи в Молдове. Заверил Патриарха Кирилла и всех присутствовавших, что наш народ навсегда сохранит единство с Русской Православной Церковью и не допустит насаждения в нашей стране антисемейной идеологии, разрушающей достоинство человека. Высказавшись за сохранение единства православного мира, повторил свою инициативу о проведении Собора Православных Церквей на территории Республики Молдова, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

В заключение президент пожелал Святейшему Патриарху Кириллу от себя лично и от всего народа Молдовы крепкого здоровья, всяческих успехов и Божией помощи на его высоком поприще и выразил надежду, что его пастырский визит в нашу страну состоится в самое ближайшее время.