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Додон: Наш долг – защищать права всех граждан, живущих в РМ

Додон: Наш долг – защищать права всех граждан, живущих в РМ

По инициативе Комиссии по межэтническим отношениям Совета гражданского общества при Президенте Республики Молдова и лидеров общественных ассоциаций национальных меньшинств глава государства провел сегодня, 20 декабря, встречу с представителями этих ассоциаций.

Участники встречи обсудили ряд вопросов, связанных с политической и экономической обстановкой в стране, а также инициативы, представленные данными общественными организациями.

Молдова была и продолжает оставаться многонациональным государством, примером спокойного и мирного сосуществования народов на протяжении многих веков подряд, и наш долг – защищать права всех граждан, живущих на территории Республики Молдова. Это моя твердая позиция. В контексте отметил что сегодня вернул парламенту так называемый «закон о борьбе с российской пропагандой», который носит антиконституционный характер и противоречит международным нормам. Подчеркнул, что все представленные сегодня предложения и инициативы будут рассмотрены и будут приложены все усилия для выявления наиболее приемлемых решений по ним, – отметил Игорь Додон по итогам проведенной встречи. 

За заслуги в продвижении государственной политики по гармонизации межэтнических отношений в Республике Молдова, за вклад в развитие общих ценностей и межкультурного диалога в целях консолидации системы защиты национальных меньшинств, глава государства вручил почетный дипломы Президента Республики Молдова нескольким общественным ассоциациям национальных меньшинств из Молдовы.

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