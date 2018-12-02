Додон: Наш долг – сохранить государственность Молдовы, укрепить ее и никогда не отступать от нашего суверенитета, территориальной и идентитарной целостности

В этом году мы лучше, чем когда-либо, убедились, что Штефан Великий поистине является самой главной исторической личностью нашего народа. Господаря ценят и любят и считают его героем и символом народа, и он в полной мере этого заслуживает за свои деяния и достижения. Об этом заявил президент Игорь Додон, подводя итоги Года Святого Штефана Великого.

Ярый защитник целостности государства, глубоко верующий человек, бесстрашный полководец, большой патриот и сын своего народа, упорный строитель страны, ясновидящий и творец славной эпохи в истории Молдовы, Штефан Великий по праву добился исторической известности, а мы, молдаване, гордимся тем, что он является нашим предшественником. Именно это объясняет, почему сотни тысяч граждан, к которым дошел караван наших мероприятий, приняли нас тепло и с интересом, сказал он, перечислив лишь некоторые из них:

– воздвижение памятника Штефану Великому и Святому в Кэприяне и реконструкция или реставрация памятников великому господарю в ряде населенных пунктов страны;

– выставка геральдических знаков Молдавского княжества;

– конкурс различных материалов, посвященных жизни Штефана Великого и Святого, организованный для граждан из диаспоры;

– паломничество и экскурсии в монастыри Штефана Великого и Святого в Республике Молдова и Румынии;

– республиканский фестиваль-конкурс патриотической песни под названием „Ștefan, Ștefan, Domn cel Mare”. Кстати, в этом фестивале-конкурсе приняли участие более 40 художественных коллективов из 24 районов республики, а всего 730 самодеятельных артистов;

– спортивный марафон, посвященный памяти великого господаря;

– республиканский турнир по национальной борьбе “Voievod”, в котором участвовали более 200 молодых спортсменов из 16 районов страны.

В контексте года Господаря Штефана Великого Игорь Додон объявил о начале исторического исследования “Штефан Великий – творец славы Молдовы”, разработанного известными молдавскими историками. Работа будет предложена всем участникам сегодняшнего торжества. Кроме того, буквально через несколько дней будет представлен исключительный документальный фильм о биографии Господаря Штефана Великого, который явится венцом нашего общего дела. Премьера состоится в кинотеатре “Patria” 10 декабря 2018 года.

Подводя итоги этого года, глава государства отметил, что он доволен, что “мы сумели выполнить нашу программу мероприятий, посвященную чествованию памяти великого господаря, и довести патриотическое послание Штефана Великого до сотен тысяч молдаван, особенно детей, кому в будущем предстоит сохранять и строить Молдову”.

– Мы подводим итоги года Господаря Молдовы Штефана Великого и Святого в особо значимый для нашей современной истории день. Вспомним, что 101 год назад, 2 декабря 1917 года, была основана Молдавская Демократическая Республика – короткий политический и исторический эпизод, но через который молдаване доказали, что они осознают идентитарное и государственное наследие Молдовы. Сегодня наш долг сделать для страны то, что не сумели сделать для нее в тот трудный период – обязаны сохранить государственность Республики Молдова, укрепить ее, и никогда не отступать от нашего суверенитета, территориальной и идентитарной целостности, – сказал он.

Додон также заверил присутствующих, что патриотические мероприятия, организованные под патронатом Президента Республики Молдова, не прекратятся и после завершения года Штефана Великого и Святого.

– Эти мероприятия являются для меня нравственным долгом не только как главы государства, но и как гражданина и этнического молдаванина. Мы каждый год будем находить разные поводы для проведения праздников и подтверждения нашей государственности и идентичности. В этом контексте обращаю ваше внимание на то, что 2019 год – юбилейный год для молдавской государственности. Исполняется 660 лет со дня основания в 1359 году Молдавского княжества. Вот почему в вашем присутствии хочу сегодня объявить о подписании президентского указа о праздновании 660-летия образования Молдавского княжества. Этот праздник станет одним из важнейших в 2019 году. Уверен, что в это сложное для Молдовы время нам необходимо проводить как можно больше национальных кампаний, несущих в себе послания и уроки патриотизма, нам надо учить историю наших предшественников, которые более половины тысячелетия боролись и жертвовали собой ради Молдовы, ради христианской веры, ради будущего молдавского народа, – добавил глава государства.

Подводя итог, он также отметил, что в качестве президента страны всегда будет участвовать в патриотических процессах, и всегда буду откликаться на призыв тех, кто работает на укрепление нашего государства, на продвижение наших ценностей и традиций.

– Пусть в наших сердцах вечно живет память о Штефане Великом. Да здравствует Республика Молдова и молдавский народ! Да поможет нам Бог! – заключил президент.