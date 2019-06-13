Додон: Население не позволит ДПМ и далее править страной, и это понимают даже сами демократы

Додон: Население не позволит ДПМ и далее править страной, и это понимают даже сами демократы

 80% государственных служащих – на стороне новой власти, но их руководители боятся репрессий со стороны старой власти, у которой уже нет никаких шансов удержаться. В этом уверен президент страны Игорь Додон, который написал об этом на своей странице в соцсети. 

– Демократическая партия и ее представители более не вправе называть себя властью. Трехлетнее разрушительное управление нашей страной демократами подошло к концу! Республика Молдова больше не будет такой, какой она была до 8 июня 2019 года. Уверен, наше население не позволит ДПМ и далее править страной. Более того, это понимают даже демократы, за исключением, наверное, руководства партии, который почему-то продолжает питать иллюзии, – подчеркнул он. 

Игорь Додон напомнил, что новую легитимную власть поддерживают наши ключевые внешние партнеры: Россия, Канада, страны Европы, Европейская комиссия, Совет Европы и другие. В таких условиях единственным правильным решением будет мирная передача власти новому легитимным парламенту и правительству, уверен президент.

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