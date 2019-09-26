Додон: Нас несколько сотен народов и стран, но у нас один дом, о котором мы должны заботиться вместе

В заключение своего выступления в ООН глава государства в очередной раз подчеркнул важность сохранения консенсуса основных геополитических игроков в отношении Республики Молдова. Только при таких обстоятельствах умножаются шансы на решение самых серьезных проблем, стоящих перед моей страной, в том числе приднестровской проблемы, выразил уверенность молдавский президент.

– Я искренне верю, что усилия и поддержка со стороны Российской Федерации и Запада способны кардинально изменить профиль моей страны, о котором я с обеспокоенностью говорил в начале моего выступления. Позвольте еще раз подтвердить приверженность Республики Молдова подходам ООН по основным проблемам, с которыми сталкивается человечество на данный момент. Республика Молдова будет и в дальнейшем твердо следовать принципам Устава ООН и концепции устойчивого развития, закрепленной в Программе до 2030 года. Наша решимость основана на полном осознании императивного характера солидарности наций перед лицом современных вызовов. Нас несколько сотен народов и стран, но у нас один дом, одна планета, о которой мы должны заботиться вместе, независимо от занимаемого нами места под солнцем, – подытожил он.