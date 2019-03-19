Додон: Народ, который не знает своего прошлого, не имеет будущего

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Президент Республики Молдова с сожалением узнал об осквернении памятника князю Григорию Потемкину-Таврическому у села Рэдений Векь Унгенского района. Этот исторический монумент был воздвигнут в 1792 году на том месте, где по пути из Ясс в Николаев князь Григорий Потемкин ушел из жизни.

– Я принял решение привести обелиск в первоначальный вид и дал распоряжение советникам президента включиться в работу по обновлению монумента, так чтобы реставрационные работы были проведены в максимально сжатые сроки. Мы должны знать историю родного края и не допускать подобных актов вандализма, поскольку народ, который не знает своего прошлого, не имеет будущего, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

Отметим, что на днях вандалы повредили памятник Григорию Потемкину, установленный на месте его смерти: с памятной доски был украден барельеф с изображением князя, а также был поврежден пьедестал.