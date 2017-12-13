Додон: Народ будет готов выйти с президентом на улицы для защиты молдавского языка

Глава государства прокомментировал положительное заключение правительства страны относительно проекта о переименовании государственного языка в Конституции с молдавского на румынский.

На своей странице в социальной сети Игорь Додон подчеркнул: данный шаг кабинета министров – лишнее доказательство того, что правящий режим делает всё возможное для раскола молдавского общества по фальшивым критериям. Он напомнил, что соответствующее заключение последовало после законопроекта (уже получившего положительное заключение Конституционного суда) о внесении в основной закон цели европейской интеграции, после открытия офиса НАТО в Кишиневе, после принятия законопроекта о так называемой борьбе с российской пропагандой и других аналогичных скандальных решений.

– Заявляю о своей глубокой озабоченности в связи с этими попытками раскола молдавского общества, а также в связи с грубым нарушением Конституции Республики Молдова. Напоминаю, что согласно положениям части 2 ст. 5 основного закона страны,«никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной государственной идеологии». Смена наименования государственного языка на «румынский язык» представляет собой точку зрения правящей партии и ее союзников, и не может быть навязана в качестве официальной идеологии государства в Конституции. Фактически, данным проектом правящий режим продолжает попирать Конституцию, как это было уже с открытием офиса НАТО (основной закон гласит о нейтралитете страны) и как это было во многих других случаях, – отметил он.

Глава государства добавил, что вызывает тревогу тот факт, что сегодняшнее решение правительства создает опасный прецедент, когда Конституционный суд устанавливает новые нормы и новые правила, не имея на этого права. Не исключено, что вскоре последуют и другие решения КС, при помощи которых власть развяжет себе руки для принятия других, тяжких для страны решений антидемократического характера, считает он.

– Призываю всех к мудрости и предупреждаю о возможных тяжелых последствиях подобного безответственного поведения, какое проявило сегодня правительство. В вопросах такой важности решение должен принимать народ в ходе референдума, а не представители власти, лишенной всякой легитимности. В связи с сегодняшними событиями хотелось бы напомнить правящему режиму, что как по результатам переписи населения, так и по результатам опросов общественного мнения, большинство граждан считают, что говорят на молдавском языке, и что именно таким должно быть официальное название государственного языка. Своим сегодняшним решением правительство открыто пошло наперекор мнению большинства граждан. Надеюсь, что депутаты, которым предстоит принять окончательное решение по данному проекту, осознают сложность вопроса и отклонят соответствующий проект. Если же все-таки дело на это не закончится, я, как президент, сделаю все возможное для того, чтобы интересы большинства граждан были соблюдены, и этот проект не стал законом, – подчеркнул Игорь Додон.

Президент также выразил уверенность, что для того, чтобы защитить язык, историю, идентичность и молдавские традиции, народ будет готов массово выйти на улицы с всенародно избранным президентом.