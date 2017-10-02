Додон направил Трампу телеграмму соболезнования в связи с трагедией в Лас-Вегасе

Президент Молдовы Игорь Додон направил телеграмму соболезнования своему коллеге — президенту США Дональду Трампу в связи со стрельбой в Лас-Вегасе, принесшим большие человеческие жертвы.

— С глубоким прискорбием воспринял известие об ужасном вооруженном нападении, в результате которого погибли и были ранены множество людей. В эти минуты большого горя для Соединенных Штатов от имени народа Республики Молдова и от себя лично выражаю чувства глубокого сострадания и солидарности с американскими гражданами, а также самые искренние соболезнования семьям погибших, — отмечается в телеграмме главы молдавского государства.

Игорь Додон заверил Дональда Трампа в том, что Республика Молдова полностью поддерживает американский народ, переживающий в эти моменты тяжелое испытание.

Стрельбу в Лас-Вегасе уже называют крупнейшей в истории США по числу жертв.

64-летний житель Лас-Вегаса Стивен Паддок открыл огонь по посетителям фестиваля кантри рядом с казино Mandalay Bay. По словам местного шерифа, погибли более 50 человек, еще около 400 госпитализированы.