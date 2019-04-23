Додон направил телеграмму соболезнования в связи с терактами в Шри-Ланке

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Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипале Сирисене в связи с серией терактов в этой стране. Игорь Додон решительно осудил этот бесчеловечный акт насилия, выразив слова сострадания и солидарности с народом этой страны.

– Весь мир с глубоким прискорбием воспринял печальную весть о совершенных в Шри-Ланке кровавых терактах, повлекших за собой гибель и ранения множества людей. В эти минуты тяжелых испытаний от имени народа Республики Молдова и от себя лично хочу выразить чувства глубокого сострадания и солидарности с народом Шри-Ланки. Прошу Вас, Ваше Превосходительство, передать искренние соболезнования и слова ободрения семьям и родственникам погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Решительно осуждаю этот бесчеловечный акт насилия, – говорится в послании президента.

Как сообщают СМИ, в воскресенье, 21 апреля, во время празднования католической Пасхи на Шри-Ланке прогремело восемь взрывов. Первые шесть — в храмах и отелях Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, седьмой — на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо. Теракты совершили смертники. По последним данным, погибли 310 человек, 480 пострадали.