Додон направил соболезнования Трампу в связи с вооружёнными нападениями в США

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Глава государства отметил, что с глубокой скорбью узнал о вооружённых нападениях, произошедших в некоторых регионах страны, в результате которых погибли и пострадали десятки человек.

– От имени граждан Республики Молдова и от себя лично выражаю искренние соболезнования американскому народу. Прошу передать наше глубокое сожаление семьям погибших, а пострадавшим – скорейшего выздоровления, – написал он.

Кроме этого, президент отметил, что Республика Молдова осуждает подобные кровавые действия и солидарна с властями США в борьбе с насилием и ненавистью.