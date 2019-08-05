Додон направил соболезнования Трампу в связи с вооружёнными нападениями в США

Додон направил соболезнования Трампу в связи с вооружёнными нападениями в США

Глава государства отметил, что с глубокой скорбью узнал о вооружённых нападениях, произошедших в некоторых регионах страны, в результате которых погибли и пострадали десятки человек.

– От имени граждан Республики Молдова и от себя лично выражаю искренние соболезнования американскому народу. Прошу передать наше глубокое сожаление семьям погибших, а пострадавшим – скорейшего выздоровления, – написал он.

Кроме этого, президент отметил, что Республика Молдова осуждает подобные кровавые действия и солидарна с властями США в борьбе с насилием и ненавистью.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md