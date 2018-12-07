Додон направил соболезнования Саргсяну в связи с годовщиной сильнейшего землетрясения в Армении

Додон направил соболезнования Саргсяну в связи с годовщиной сильнейшего землетрясения в Армении

Президент Молдовы Игорь Додон направил письмо соболезнования Президенту Республики Армения Армену Саргсяну в связи с 30-й годовщиной катастрофического землетрясения в Армении.

Глава государства напомнил, что в те дни на трагедию откликнулся весь народ единой страны и более 100 государств мира, в том числе тысячи жителей Молдовы, которые направились в зону бедствия для ликвидации последствий стихии, собирали теплые вещи и медикаменты для пострадавших.

⁃ От имени народа Республики Молдова и от себя лично передал слова поддержки тем, кто пережил эту трагедию, и пожелал всему народу Республики Армения мира и благополучия, – отметил он.

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