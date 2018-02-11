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Додон направил соболезнования Путину в связи с крушением самолета в Подмосковье

Додон направил соболезнования Путину в связи с крушением самолета в Подмосковье

Глава государства адресовал телеграмму соболезнования своему российскому коллеге. 

В ней Игорь Додон отметил, что до глубины души потрясен трагическим известием о крушении в Подмосковье самолета АН-148, в результате которого погибли десятки находившихся на борту людей.

От имени граждан Республики Молдова и от себя лично выражаю сочувствие всему российскому народу и прошу передать глубокие соболезнования родным и близким погибших в связи с постигшей их тяжелой утратой. В минуты тяжелых испытаний мы скорбим вместе с народом России и заверяем Вас в нашей полной поддержке, – написал он. 

Самолет авиакомпании “Саратовские авиалинии” потерпел крушение после вылета из московского аэропорта “Домодедово” в город Орск Оренбургской области. На его борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить, по предварительным данным, не удалось никому, пишут российские СМИ.

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