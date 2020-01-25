Додон направил соболезнования Эрдогану в связи с разрушительным землетрясением

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Президент Молдовы Игорь Додон «с глубокой скорбью и сожалением узнал о землетрясении на востоке Турции, в результате которого есть человеческие жертвы и материальный ущерб».

В эти тяжёлые минуты направляю от имени народа Молдовы и от себя лично искренние соболезнования семьям, понёсшим тяжёлые утраты. Мы рядом с гражданами Турецкой Республики и желаем скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения в результате природной стихии, – отметил он в послании на имя своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщают СМИ, землетрясение произошло 24 января в районе 20:55 по местному времени. Магнитуда подземных толчков достигала 6,8. Их эпицентр находился в районе города Сивридж в провинции Элязыг.

Число погибших увеличилось до 20 человек. Агентство Anadolu, со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, сообщает также о 1 015 пострадавших. Разрушено более 100 домов.