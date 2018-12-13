Додон направил соболезнования Эрдогану в связи с катастрофой в Анкаре

Додон направил соболезнования Эрдогану в связи с катастрофой в Анкаре

Президент Молдовы Игорь Додон направил соболезнования Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой в Анкаре, в результате которой есть погибшие и раненые.

От имени народа Республики Молдова и от себя лично глава государства выразил наше искреннее сочувствие и солидарность с турецким народом.

– Передал самые искренние соболезнования семьям погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления, – отметил он на своей странице в соцсети. 

Железнодорожная катастрофа произошла в Анкаре утром 13 декабря. Скоростной поезд, следовавший по маршруту Анкара – Конья, сошел с рельсов. 9 человек погибли, около 50 ранены.

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