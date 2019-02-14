Додон намерен созвать заседание Высшего совета безопасности: Пусть расскажут, что делалось 3,5 года для освобождения молдавских летчиков (ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон запросил официальную информацию у всех государственных структур о том, что каждая из них сделала на протяжении последних 3,5 лет для освобождения молдавских летчиков, находившихся в плену в Афганистане. Об этом глава государства рассказал вчера участникам встречи в Штефан-Водэ.

– 3,5 года эти ребята сидели в подвале. Я хочу увидеть, что все это время делали СИБ, прокуратура, Министерство иностранных дел. Пусть расскажут, – сказал он.

Глава государства также отметил, что собирается созвать по этому поводу заседание Высшего совета безопасности. Не исключено, что оно пройдет на следующей неделе.

– Пусть придут и расскажут, что сделали. Потому что есть информация, что правительство выделило на это огромные деньги из бюджета секретным решением в 2017 году. Посмотрим, куда ушли эти деньги. Есть информация, что несколько десятков миллионов леев ушли в Катар или в Дубай. Мы должны разобраться с этим, – добавил он.

Стоит напомнить, что в начале этой недели стало известно, что двое молдавских летчиков, находившихся в плену в Афганистане, были освобождены благодаря главе государства и руководству РФ. Однако вместо благодарности, правительство и подконтрольные ему структуры начали рьяно критиковать президента.