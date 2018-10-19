Додон намерен обсудить с Путиным амнистию для молдаван по 27 статье и открытие российского рынка

Додон намерен обсудить с Путиным амнистию для молдаван по 27 статье и открытие российского рынка

31 октября и 1 ноября президент Молдовы Игорь Додон совершит визит в Российскую Федерацию. В рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова” президент рассказал, чем эта поездка будет отличаться от других, совершенных им ранее, и каких результатов он ждет от нее.

Глава государства подчеркнул, что это официальный визит, а не рабочий, как было последние полтора года.

– Кроме так называемого кремлевского блока – это встреча тет-а-тет с Путиным и так далее – есть и другие важные пункты программы. Будут встречи в Государственной Думе, выступление в Московском государственном университете и другие мероприятия. Я сейчас не буду раскрывать все детали, – сказал он.  

Президент отметил, что ожидает, что в рамках этого визита будут приняты некоторые важные решения по вопросам экономики и торговли – в частности, по поставкам на российский рынок некоторых категорий товаров из Молдовы. Будет обсуждаться и проблема молдавских мигрантов в России.

– Я не раз обращался с этой просьбой. Была проведена амнистия в прошлом году, это касалось нескольких десятков тысяч наших граждан, но есть и другая статья, 27, их законодательства, под которую подпадают сотни тысяч молдаван. Визит  двухдневный, но программа очень насыщенная, – сказал глава государства. 

Игорь Додон выразил надежду на то, что визит будет хорошим, и на то, что будут приняты решения, которые ознаменуют настоящий прорыв в двусторонних отношениях Молдовы и России.

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