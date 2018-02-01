Додон намерен добиться максимально низкой для Молдовы цены на газ (ВИДЕО)

По мнению главы государства, у властей есть возможность значительно понизить тариф на голубое топливо.

Президент Молдовы прокомментировал заявление премьер-министра Павла Филипа о возможном понижении цены на газ для конечных потребителей на 20%. Игорь Додон отметил, что это необходимо было сделать еще полгода назад. Об этом глава государства заявил в эфире телеканала НТВ Молдова.

– «Moldovagaz» платит «Газпрому» около 180 долларов за тысячу кубометров. Мы, конечные потребители, 350-370 долларов. Здесь появляется логичный вопрос: почему, когда от «Газпрома» голубое топливо было за 380 долларов, мы платили 5 леев, когда понизилась цена в два раза – до 180 долларов, мы платим намного больше, – выразил недоумение президент РМ.

Игорь Додон отметил, что, будучи экономистом, понимает некоторые аргументы, однако резерв для понижения тарифа есть.

– 1 доллар стоил 10-11 леев, а потом 20 леев. Сейчас – 16 леев. Все-таки 30 процентов, как минимум, резерв есть. Поэтому если подвести итог, безусловно, понижение тарифа может быть и может быть намного больше. На сколько, на 25, 35 процентов, это уже посмотрим. Резервы для понижения цены есть. Если будем платить не 6, а 5 леев, то это станет ощутимо, так как станут дешевле и коммунальные услуги, и электроэнергия. Все идет по цепочке, – подчеркнул глава государства.

В этом контексте Игорь Додон напомнил и о проведенной встрече с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Президент намерен добиться для Молдовы весьма ощутимой скидки на газ.

– Я обратился с просьбой, чтобы помимо цен, которые и так достаточно низкие, и кстати, эти цены стали следствием того контракта, который был подписан при г-же Гречаный в 2006 году и действителен до 2019 года, мы получили еще скидку. И я хочу особо обратить внимание некоторых критиков: именно благодаря этому контракту стало возможно понижение цены от «Газпрома» с 360 до 170 долларов. Я же попросил г-на Миллера еще снизить цену. Потому что мы, как государство, которое подало заявку быть страной-наблюдателей при ЕАЭС, и это заявление было принято, можем рассчитывать на 150 долларов за тысячу кубометров. Естественно, что скидка в 25 долларов позволяет снизить тариф на 10-15%. Это для любого конечного потребителя будет весьма ощутимо. Поэтому я очень надеюсь, что кроме понижения цены, которое ожидается в эти дни, и я думаю, что будет принято, в ближайшее время в результате встреч с г-ном Путиным и г-ном Миллером мы получим скидку еще в 10-15 процентов, – заключил глава государства.

Напомним, что встреча президента Молдовы Игоря Додона и главы «Газпрома» состоялась в конце декабря 2017 года. Стороны обсудили вопросы сотрудничества Молдовы и России в энергетической сфере, а также возможную скидку в 15%.