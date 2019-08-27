Додон: Нам, народу Молдовы, есть чем гордиться! (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня, по случаю празднования 28-й годовщины провозглашения независимости Республики Молдова президент Игорь Додон вместе с премьер-министром Майей Санду, председателем парламента Зинаидой Гречаный, депутатами парламента, президентскими советниками и аккредитованными в Молдове послами возложил цветы к монументу «Скорбящая мать» на Мемориальном комплексе «Вечность», а затем – к памятнику Штефану чел Маре.



Как отметил глава государства, на протяжении 28 лет Республика Молдова прошла через важные преобразования, через вызовы и испытания, но, несмотря на это, нам удалось обеспечить преемственность нашей государственности, нейтралитета и независимости.

– Напомню, что в этом году мы празднуем еще и 660-летие создания Молдавского государства, и это доказывает, что у Молдовы давняя богатая история, а нам, народу Молдовы, есть чем гордиться. У нашей страны славное прошлое, и мы должны обеспечить ей светлое и процветающее будущее. Поздравляю всех с Днем независимости! С праздником, Молдова! – подчеркнул он.