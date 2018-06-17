Додон наградил выдающихся врачей страны по случаю их профессионального праздника (ФОТО)

Ежегодно в третье воскресенье июня в Республике Молдова отмечается День медицинского работника и фармацевта.

В данной связи глава государства выразил искренние слова благодарности всем медицинским работникам за самоотдачу, целеустремленность и преданность в деле спасения жизни и здоровья наших граждан, и пожелал медработникам здоровья, оптимизма, благополучия и успехов в нелегком труде, которому они себя посвятили.

⁃ Профессия врача – одна из самых благородных в мире, но при этом с ней связана и огромная ответственность. Большинство медицинских работников нашей страны, несмотря на все сложности и низкие зарплаты, проявляют высокое профессиональное мастерство, ежедневно трудясь с самоотдачей, руководствуясь клятвой Гиппократа. Считаю необходимым наделить врачей статусом, аналогичным статусу государственного служащего, обеспечить им достойные зарплаты и соответствующие социальные гарантии, – подчеркнул президент.

По случаю профессионального праздника медработников Игорь Додон подписал указ о присвоении высоких государственных наград группе медицинских работников, осуществляющих свою деятельность в различных медучреждениях страны. Их список представлен ниже.