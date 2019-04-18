Додон наградил выдающихся граждан Молдовы (ФОТО, ВИДЕО)

Додон наградил выдающихся граждан Молдовы (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня на торжественной церемонии глава государства вручил группе граждан Республики Молдова высокие государственные награды, присужденные им ранее указами президента. Лица, получившие ордена и медали, являются гражданами Республики Молдова, действующими в различных областях и на протяжении лет отметившимися усердным плодотворным трудом, особыми заслугами перед государством и безупречным выполнением профессиональных обязанностей.

– Буду и далее поддерживать, и поощрять людей, которые своим профессионализмом и преданностью делу способствуют развитию и процветанию нашего государства. Подчеркнул, что в основе решений о награждении людей всегда будут находиться профессиональные и личные заслуги, но ни в коем случае не политический критерий, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

В завершение церемонии он искренне поздравил всех с приближающимся праздником Пасхи.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md