Додон наградил выдающихся граждан Молдовы (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня на торжественной церемонии глава государства вручил группе граждан Республики Молдова высокие государственные награды, присужденные им ранее указами президента. Лица, получившие ордена и медали, являются гражданами Республики Молдова, действующими в различных областях и на протяжении лет отметившимися усердным плодотворным трудом, особыми заслугами перед государством и безупречным выполнением профессиональных обязанностей.

– Буду и далее поддерживать, и поощрять людей, которые своим профессионализмом и преданностью делу способствуют развитию и процветанию нашего государства. Подчеркнул, что в основе решений о награждении людей всегда будут находиться профессиональные и личные заслуги, но ни в коем случае не политический критерий, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

В завершение церемонии он искренне поздравил всех с приближающимся праздником Пасхи.