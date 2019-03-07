Додон наградил Орденом почета резидента-координатора ООН в Молдове (ФОТО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с резидентом-координатором ООН в Молдове, резидентом-представителем Программы развития ООН Дафиной Герчевой в связи с завершением ее миссии в нашей стране.

Глава государства поблагодарил ее за активное содействие социальному и гуманитарному развитию Молдовы, за реализацию множества профильных программ на обоих берегах Днестра.

– Считаю деятельность ПРООН в нашей стране примером сбалансированного и неполитизированного подхода к выполнению миссии. В знак высокого признания особых заслуг в процессе реализации Целей устойчивого развития я подписал указ о награждении госпожи Герчевой Орденом почета. Кроме того, поздравил ее с приближающимся Международным женским днем, пожелал успехов в ее дальнейшей профессиональной деятельности, – отметил Додон на своей странице в соцсети.