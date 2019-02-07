Додон наградил группу ветеранов войны в Афганистане (ФОТО)

Додон наградил группу ветеранов войны в Афганистане (ФОТО)

Сегодня в ходе официальной церемонии в здании Администрации Президента глава государства вручил Памятный крест «Участник боевых действий в Афганистане (1979-1989)» группе ветеранов, которые принимали участие в военных действиях в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

– В ходе военного конфликта в Афганистане, который продолжался почти десять лет, погибли 15 тысяч советских военнослужащих, в том числе 300 человек из Молдовы. Мы не должны забывать о мужестве, проявленном нашими земляками в Афганистане, а нынешние и будущие поколения должны отдавать дань уважения героям, участвовавшим в той войне, – подчеркнул президент на своей странице в соцсети. 

Игорь Додон выразил ветеранам войны свою признательность и дал высокую оценку их героизму и самоотверженности при выполнении воинского долга. Он также пожелал им долгих лет, крепкого здоровья и благополучия.

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