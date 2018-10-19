Додон наградил группу специалистов в области архитектуры и градостроительства (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон принял участие в конференции «Культурное наследие. Реабилитации подлежит!». Организаторами мероприятия выступили Комиссия по СМИ и Комиссия по культам и культурному наследию Совета гражданского общества при Президенте Республики Молдова.

Как отметил на своей странице в соцсети президент, впервые за одним столом встретились журналисты, представители гражданского общества, архитекторы, художники из Кишинева и Тирасполя. В ходе состоявшейся беседы обсудили необходимость корректировки списка охраняемых памятников с участием специалистов и представителей гражданского общества, а также охраны и восстановления бесценных для нашей страны памятников архитектуры.

– Поблагодарил всех присутствующих за то, что вложили столько труда в созидание и облагораживание нашей страны. Гарантировал им свою поддержку в реализации культурных проектов. Принял решение присудить высокие государственные награды и почетные дипломы Президента Республики Молдова группе специалистов в области архитектуры и градостроительства за содействие в проектировании и возведении ряда объектов социально-культурной значимости и за высокий профессионализм, – сообщил Игорь Додон.