Додон наградил еще одного ветерана ВОВ. “Мы ни в коем случае не должны забывать о героизме тех, кто принес нам мир” (ФОТО, ВИДЕО)

Додон наградил еще одного ветерана ВОВ. “Мы ни в коем случае не должны забывать о героизме тех, кто принес нам мир” (ФОТО, ВИДЕО)

Находясь в селе Красноармейское Хынчештского района, президент навестил 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Кифияка. Он – один из немногих оставшихся в живых ветеранов в нашей стране и единственный в этом селе.

В знак высокой оценки его особых заслуг перед государством, за существенный вклад в укрепление ветеранского движения и активность в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма глава государства вручил ветерану Орден Республики и пожелал ему здоровья, долгих лет и счастья в кругу близких.

– Мы ни в коем случае не должны забывать о героизме тех, кто принес мир на нашу землю! – подчеркнул он. 

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