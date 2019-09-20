Додон: Надеюсь, в ближайшем будущем Молдова станет участником Евразийского банка развития (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон встретился с председателем Административного совета Евразийского банка развития Андреем Бельяниновым, который прибыл в Кишинев для участия во втором Молдавско-российском экономическом форуме. Стороны обсудили вопросы, связанные с молдавско-российским сотрудничеством, особенно в финансово-банковской сфере.

– Напомнил, что Республика Молдова – первая страна, получившая статус наблюдателя в Евразийском Экономическом союзе, и добавил, что наша страна активно участвует в работе этого сообщества. Отмечу, что Евразийский банк развития действует с 2006 года. Его миссия – продвижение рыночной экономики в государствах-участниках Банка, их экономический рост и расширение торгово-экономических связей между ними посредством инвестиционной деятельности, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Глава государства выразил надежду на то, что Республика Молдова в ближайшем будущем станет участником Евразийского банка развития, чтобы суметь воспользоваться преимуществами и поддержкой этого важного финансового учреждения с целью инвестирования в различные проекты, особенно в сфере инфраструктуры.