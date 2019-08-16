Додон: Надеюсь, что новый состав КС будет действовать строго в правовых рамках Конституции и на благо граждан (ВИДЕО)

Сегодня в Парламенте Республики Молдова в присутствии Президента РМ, всего депутатского корпуса и членов Высшего совета магистратуры шесть судей, назначенных парламентом, правительством и ВСМ, приняли присягу на должности судей Конституционного суда. Президент Молдовы Игорь Додон пожелал им успехов в исполнении служебных обязанностей судей высокой инстанции.

– Выражаю надежду на то, что они будут действовать строго в правовых рамках Конституции Республики Молдова, на благо граждан нашей страны, восстанавливая имидж этого важнейшего государственного института на национальном и международном плане. Наше общество ждет другого подхода в осуществлении конституционного правосудия, уравновешенного подхода к решениям, которые призваны защитить высшие ценности государства. Выражаю надежду на то, что новый состав Высокой инстанции не допустит конституционных толкований, которые могли бы дестабилизировать функционирование государства или внедрить новые правовые нормы вопреки духу Основного закона страны, – отметил глава государства.