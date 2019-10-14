Додон: Надеюсь, что к следующему Дню города у Кишинева будет компетентный мэр-профессионал!

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День, когда православные христиане отмечают праздник чудного явления Покрова Пресвятой Богородицы, для нас, жителей столицы, имеет особое значение, ибо в этот день мы празднуем Храм города. Об этом на своей странице в соцсети написал президент Игорь Додон.

– Хочу поблагодарить тех, кто, десятилетиями работая в самых разных областях, прославили доброе имя нашей столицы, создали настоящий центр экономической, политической и культурной жизни страны. K сожалению, ввиду некомпетентного управления Кишинев в последние годы оказался в плачевном состоянии и теперь остро нуждается в восстановлении и развитии. Выражаю надежду на то, что к следующему Храмовому празднику у Кишинева будет компетентный мэр-профессионал, который заботился бы о городе и его жителях, – отметил он.

Глава государства также добавил, что сегодня Храмовый праздник отмечают во многих населенных пунктах.

– По этому особому случаю искренне желаю вам крепкого здоровья, радости, мира, взаимопонимания и гражданской солидарности. Призываю вас сохранять для детей наши деревни и города, обогащать и развивать их, стремиться вернуть им традиционное тепло и гостеприимство, – написал он.

Кроме того, Игорь Додон искренне поздравил всех православных верующих и жителей Молдовы с красивым христианским праздником.

– Пусть Пресвятая Богородица оберегает нас под своим Покровом и защищает от всех бед! – пожелал президент.