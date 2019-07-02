Додон: Надеюсь, что до 25-летия принятия Конституции новый состав КС принесет присягу

Додон: Надеюсь, что до 25-летия принятия Конституции новый состав КС принесет присягу

Президент Молдовы Игорь Додон приветствует решение о проведении публичных конкурсов на замещение шести вакантных должностей судей Конституционного суда Республики Молдова: по двое от парламента, правительства и Высшего совета магистратуры. Об этом он написал на своей странице в соцсети. 

– Твердо убежден в том, что стране нужны профессионалы, честные и неподкупные судьи, чтобы восстановить престиж Конституционного суда и вернуть ему доверие со стороны молдавского общества и международных партнеров. Выражаю надежду на то, что до 29 июля, когда мы будем отмечать 25-летие принятия Конституции Республики Молдова, новый утвержденный состав принесет присягу перед парламентом и президентом, согласно статье 12 Закона «О Конституционном суде», – подчеркнул глава государства. 

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