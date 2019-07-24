Додон надеется провести во второй половине августа переговоры с руководством РФ по скидке на газ для Молдовы (ВИДЕО)

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Энергетические проблемы и всё, что связано с тарифами – бомба замедленного действия, которую оставила прошлая власть, действовавшая по принципу: «Победим – разберемся, нет – пусть они разбираются без нас». Об этом в рамках интервью порталу noi.md заявил Президент Республики Молдова Игорь Додон, который подчеркнул, что это – одна из самых серьезных проблем, которые необходимо решить в ближайшее время.

Глава государства отметил, что, в основном, это касается тарифа на газ. Президент думает, что решение этого вопроса будет найдено.

– Есть новый директор «Молдовагаз», который уже вникает во все детали по внутренней ситуации в компании. Есть предварительная договоренность, что мы будем обсуждать с российскими партнерами возможность получения скидки на газ с 1 сентября по 1 января. Надеюсь, во второй половине августа по этим вопросам у меня будут переговоры с Россией. Я направил официальное письмо Президенту РФ по этому поводу. Надеюсь, мы сможем опять получить помощь от РФ, так как в последние годы они нам очень помогали: и по экспорту, и по другим позициям. Мы сделаем все возможное, чтобы тарифы на газ не были повышены, – сказал он.

Вместе с тем глава государства отметил, что не видит на данный момент проблем с обеспечением текущих платежей: пенсий, зарплат, инвестиционных программ. Президент уверен, что всё это будет продолжено.

– Других серьезных рисков на сегодняшнем этапе я не вижу, – подытожил он.