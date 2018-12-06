Додон: Национальные интересы Молдовы требуют укрепления связей со странами ЕАЭС

Президент Молдовы выступил на заседании Высшего Евразийского экономического союза.

Глава государства в очередной раз отметил, что Молдова стала первой страной-наблюдателем при ЕАЭС и поблагодарил за оказанную нашей республике честь.

⁃ Будучи нейтральной страной, нацеленной на развитие взаимовыгодных связей со всеми странами мира, Молдова, тем не менее, особое внимание уделяет восстановлению и углублению сотрудничества со странами ЕАЭС. Мы хорошо понимаем, что устойчивое развитие нашей экономики невозможно обеспечить без углубленного экономического взаимодействия с нашими традиционными и надежными восточными партнерами, – сказал он.

Вместе с тем Игорь Додон отметил, что в настоящее время масштаб и уровень экономического взаимодействия Республики Молдова со странами Евразийского экономического союза, как говорится, оставляет желать лучшего, однако Республика Молдова и молдавские производители заинтересованы в достижении нового, более высокого уровня сотрудничества со странами ЕАЭС практически во всех сферах экономики.

– Об этом свидетельствуют результаты очередного 3-го заседания совместной рабочей группы по взаимодействию между Республикой Молдова и Евразийской экономической комиссией. В работе заседания, которое прошло в июне этого года в Москве, участвовала представительная группа молдавских производителей.Все они выразили огромный интерес к развитию сотрудничества с производителями стран ЕАЭС, к установлению более тесных связей, развитию производственной кооперации. Кроме того, представители Молдовы приняли участие в работе делового форума «Евразийская неделя», который прошел в Ереване в октябре этого года. Таким образом, мы стараемся использовать все имеющиеся инструменты и возможности для расширения сотрудничества со странами Евразийского экономического союза, – добавил Додон.

Президент выразил уверенность в том, что Молдова может существенно увеличить поставки ряда агропродовольственных товаров и сельхоз сырья в страны ЕАЭС за счет увеличения объемов производства и экспортного потенциала данной продукции. Он также отметил, что наша республика предлагает своим восточным партнерам хорошие условия для организации разных производств на своей территории с последующим экспортом готовой продукции в страны, у которых с Молдовой действуют соглашения о свободной торговле. Это все страны Европейского союза, страны СНГ, страны Центрально европейской зоны свободной торговли и Турция.

Получение Молдовой официального статуса страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе дает нам возможность конвертировать имеющейся потенциал сотрудничества в конкретные дела и совместные проекты. Мы предпринимаем усилия к тому, чтобы эти возможности максимально расширить и использовать как в интересах Республики Молдова, так и в интересах стран ЕАЭС. Национальные интересы Республики Молдова требуют укрепления связей с нашими традиционными партнерами – странами Евразийского экономического союза. Эту позицию поддерживает молдавский бизнес и большинство граждан страны. Хочу заверить членов Высшего Евразийского экономического совета, что в нашем лице вы всегда найдете верных друзей и надежных партнеров, – подытожил он.