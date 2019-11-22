Додон: Национальная армия играет основную роль в обеспечении суверенитета и независимости Республики Молдова (ФОТО, ВИДЕО)

Додон: Национальная армия играет основную роль в обеспечении суверенитета и независимости Республики Молдова (ФОТО, ВИДЕО)

В качестве Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Республики Молдова Игорь Додон принял участие в церемонии принесения воинской присяги новобранцами Второй Мотопехотной бригады имени Штефана Великого.

Глава государства приветствовал воинов, недавно вошедших в ряды Национальной армии, поздравил их с принесением присяги и отметил, что они, поступив на военную службу, приняли на себя самую большую ответственность перед лицом страны и народа – долг по защите Родины.

– Призвал их быть достойными продолжателями господаря Молдовы Штефана Великого и Святого, чье имя носит Бригада. Напомнил воинам, что Национальная армия играет основную роль в обеспечении суверенитета и независимости Республики Молдова, – отметил президент. 

Игорь Додон обратился также к членам семей военнослужащих, пришедшим на мероприятие, и поблагодарил их за воспитание достойных сыновей и за проявленную о них заботу.

– Отметил при этом, что сегодня, 22 ноября, отмечается Международный день сыновей, и мы все вправе гордиться нашими ребятами, – добавил он. 

Отдельно глава государства обратился к министру обороны, генералу Виктору Гайчуку, командованию Национальной армии и Бригады с призывом уделять особое внимание обеспечению наилучших условий быта военнослужащих.

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