Додон на заседании СИБ: Обеспечение стабильности и последовательности процессов реформирования общества – наши приоритеты (ФОТО, ВИДЕО)

Додон на заседании СИБ: Обеспечение стабильности и последовательности процессов реформирования общества – наши приоритеты (ФОТО, ВИДЕО)

В среду Игорь Додон принял участие в расширенном заседании Коллегии Службы информации и безопасности Республики Молдова. Глава государства приветствовал руководство и личный состав СИБ и отметил тот факт, что 2019 год был очень сложным и полным вызовов, но “нам удалось преодолеть политический кризис, в том числе благодаря профессионализму и патриотизму работников СИБ”. 

Кроме того, Игорь Додон указал на активное участие Службы в предотвращении рисков, в противостоянии угрозам и попыткам осуществления подрывных действий, исходящим от экстремистских сил как внутри страны, так и из-за рубежа.

– В контексте приоритетов Республики Молдова на нынешний год отметил обеспечение стабильности и последовательности процессов реформирования общества, обратив внимание на то, что появятся новые риски и угрозы, в том числе из-за рубежа, в адрес независимости Республики Молдова. Подчеркнул и необходимость использования всех законных рычагов для противодействия попыткам ограничения эффективности и функциональности государственных органов, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

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