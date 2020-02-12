Додон на заседании СИБ: Обеспечение стабильности и последовательности процессов реформирования общества – наши приоритеты (ФОТО, ВИДЕО)

0

В среду Игорь Додон принял участие в расширенном заседании Коллегии Службы информации и безопасности Республики Молдова. Глава государства приветствовал руководство и личный состав СИБ и отметил тот факт, что 2019 год был очень сложным и полным вызовов, но “нам удалось преодолеть политический кризис, в том числе благодаря профессионализму и патриотизму работников СИБ”.

Кроме того, Игорь Додон указал на активное участие Службы в предотвращении рисков, в противостоянии угрозам и попыткам осуществления подрывных действий, исходящим от экстремистских сил как внутри страны, так и из-за рубежа.

– В контексте приоритетов Республики Молдова на нынешний год отметил обеспечение стабильности и последовательности процессов реформирования общества, обратив внимание на то, что появятся новые риски и угрозы, в том числе из-за рубежа, в адрес независимости Республики Молдова. Подчеркнул и необходимость использования всех законных рычагов для противодействия попыткам ограничения эффективности и функциональности государственных органов, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.