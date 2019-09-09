Додон: На заседании Молдо-российской межправкомиссии в Кишиневе будут присутствовать и представители Приднестровья (ВИДЕО)

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На следующей неделе, впервые за последние три года, в Кишиневе пройдет заседание Молдо-российской межправкомиссии. В нем примут участие представители всех министерств как Молдовы, так и России. Подробно о предстоящем мероприятии Игорь Додон рассказал в рамках специального выпуска на телеканале “НТВ Молдова”.

– Руководителем с российской стороны, конечно, будет Патрушев, который является министром сельского хозяйства, и он сопредседатель от России, но там будут и представители всех министерств из РФ. Вопросов за эти годы накопилось много, поэтому, впервые за последние три года, в Кишинев приедут несколько десятков специалистов из России. С молдавской стороны сопредседатель – вице-премьер Шова и, конечно, будут представители всех министерств. Кто-то на уровне министров, кто-то на уровне замов, – сказал Додон.

Президент также рассказал, что на заседании межправкомиссии будут присутствовать и представители Приднестровья.

– Есть очень широкий круг вопросов – начиная с экспорта, торговли, и до культурных вещей, гуманитарных и т.д. Я думаю, что это знаково для того, чтобы перезапустить всё, что касается социально-экономических отношений между двумя странами. В рамках межправкомиссии они перезапустятся в хорошем смысле этого слова, – добавил он.

Заседание Молдо-российской межправкомиссии намечено на 18-19 сентября.