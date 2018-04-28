Додон: На выборах необходимо открыть как минимум 150 избирательных участков в России (ФОТО)

В ходе визита в Санкт-Петербург глава государства провел встречу с руководителями молдавской диаспоры из всех регионов Российской Федерации.

Во время встречи стороны затронули многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются как наши соотечественники, так и и руководители диаспоры. В частности, Игорь Додон отметил важность регистрации общественных организаций для более активного взаимодействия учреждений и ведомств Республики Молдова с диаспорой.

– Также говорили о необходимости открытия большего количества участков для голосования на территории Российской Федерации. Исходя из количества граждан Республики Молдова в Российской Федерации, а также количества бюллетеней, необходимо открыть как минимум 150 избирательных участков. Кроме того, я рассказал о выдвинутой мною в прошлом году инициативе по переходу к смешанной избирательной системе, которая предусматривает депутатские места для диаспоры, – сообщил президент на своей странице в соцсети по итогам проведенной встречи.

Напомним, в эти дни глава государства совершает короткий визит в Санкт-Петербург.